SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPH Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CPH Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem CPH Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44,95 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222,445 CPH Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 901,84 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 01.06.2026 auf 58,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,02 Prozent gesteigert.

Insgesamt war CPH Group zuletzt 347,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at