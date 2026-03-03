SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das CPH Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die CPH Group-Aktie bei 68,44 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 14,611 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 958,49 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 02.03.2026 auf 65,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,15 Prozent verringert.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich jüngst auf 392,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at