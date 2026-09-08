CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|CPH Group-Anlage
|
08.09.2026 10:03:40
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 08.09.2025 wurde die CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren CPH Group-Anteile an diesem Tag 72,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das CPH Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,736 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CPH Group-Papiers auf 59,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 810,44 CHF wert. Mit einer Performance von -18,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte CPH Group einen Börsenwert von 356,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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