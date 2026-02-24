SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CPH Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CPH Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der CPH Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,316 CPH Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,21 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 23.02.2026 auf 64,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,79 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für CPH Group eine Börsenbewertung in Höhe von 383,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at