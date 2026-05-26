SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPH Group von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die CPH Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit CPH Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CPH Group-Aktie betrug an diesem Tag 65,56 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,253 CPH Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.05.2026 881,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 57,80 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 881,65 CHF, was einer negativen Performance von 11,84 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von CPH Group belief sich zuletzt auf 346,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at