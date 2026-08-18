CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Rentable CPH Group-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPH Group von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CPH Group-Anteile bei 62,39 CHF. Bei einem CPH Group-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,028 CPH Group-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 952,09 CHF, da sich der Wert einer CPH Group-Aktie am 17.08.2026 auf 59,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,79 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 359,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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