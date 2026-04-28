SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPH Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit CPH Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 64,26 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,556 CPH Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,37 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 27.04.2026 auf 60,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,63 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete CPH Group eine Marktkapitalisierung von 369,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at