CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Langfristige Anlage
|
23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPH Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die CPH Group-Aktie bei 60,52 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in CPH Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,245 CPH Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 56,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 319,83 CHF wert. Damit wäre die Investition 6,80 Prozent weniger wert.
Der CPH Group-Wert an der Börse wurde auf 341,57 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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