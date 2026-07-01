SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Dätwyler-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 130,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 0,766 Dätwyler-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 154,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,38 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,38 Prozent.

Dätwyler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at