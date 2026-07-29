SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dätwyler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 130,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,692 Dätwyler-Aktien. Die gehaltenen Dätwyler-Aktien wären am 28.07.2026 1 058,46 CHF wert, da der Schlussstand 137,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +5,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,30 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at