SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Dätwyler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dätwyler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Dätwyler-Aktie bei 140,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Dätwyler-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,710 Dätwyler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 155,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,37 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,37 Prozent zugenommen.

Alle Dätwyler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at