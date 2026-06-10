Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Rentable Dätwyler-Anlage?
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dätwyler von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Dätwyler-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Dätwyler-Papier an diesem Tag bei 120,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,832 Dätwyler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,62 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 09.06.2026 auf 157,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,62 Prozent zugenommen.
Der Dätwyler-Wert an der Börse wurde auf 2,73 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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