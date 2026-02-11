Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukrative Dätwyler-Investition?
|
11.02.2026 10:04:06
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.02.2016 wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 117,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,525 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 452,69 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 10.02.2026 auf 170,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,27 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Dätwyler bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dätwyler AG
|
11.02.26
|SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Papier Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
28.01.26