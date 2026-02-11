SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.02.2016 wurde die Dätwyler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Dätwyler-Aktie bei 117,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,525 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 452,69 CHF, da sich der Wert einer Dätwyler-Aktie am 10.02.2026 auf 170,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,27 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at