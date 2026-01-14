SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.01.2016 wurde das Dätwyler-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 139,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,717 Anteilen. Die gehaltenen Dätwyler-Papiere wären am 13.01.2026 119,14 CHF wert, da der Schlussstand 166,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,14 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at