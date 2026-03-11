Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
Rentable Dätwyler-Investition?
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dätwyler von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Dätwyler-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 137,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Dätwyler-Aktie investiert, befänden sich nun 72,939 Dätwyler-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 145,15 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 10.03.2026 auf 152,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,45 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
