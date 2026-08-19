Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Profitable Dätwyler-Investition?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 19.08.2021 wurden Dätwyler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dätwyler-Anteile bei 330,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investierten, hätten nun 3,030 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 132,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 401,21 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 59,88 Prozent verringert.
Dätwyler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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