SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dätwyler-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Dätwyler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Dätwyler-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 139,40 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,174 Dätwyler-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 127,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,48 CHF wert. Mit einer Performance von -8,75 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Dätwyler belief sich zuletzt auf 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at