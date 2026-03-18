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Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Lukrative Dätwyler-Anlage? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dätwyler von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dätwyler gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dätwyler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Dätwyler-Aktie betrug an diesem Tag 125,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,795 Dätwyler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (149,60 CHF), wäre die Investition nun 118,92 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,92 Prozent.

Alle Dätwyler-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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