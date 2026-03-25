Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukrative Dätwyler-Anlage?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Dätwyler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 173,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 5,767 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Dätwyler-Papiers auf 141,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 813,15 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,69 Prozent abgenommen.
Dätwyler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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