Dätwyler Aktie

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WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Performance unter der Lupe 16.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Dätwyler-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Dätwyler-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 328,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Dätwyler-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,488 Dätwyler-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (124,60 CHF), wäre die Investition nun 3 798,78 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 62,01 Prozent verkleinert.

Dätwyler wurde am Markt mit 2,14 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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