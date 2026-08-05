SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dätwyler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dätwyler-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Dätwyler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dätwyler-Aktie bei 142,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,028 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 137,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 649,86 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3,50 Prozent vermindert.

Dätwyler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at