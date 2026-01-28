Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dätwyler-Investmentbeispiel 28.01.2026 10:04:00

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Dätwyler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Dätwyler-Papier 195,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,282 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 166,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 533,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,67 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dätwyler AG

mehr Nachrichten