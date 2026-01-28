SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Dätwyler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Dätwyler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Dätwyler-Papier 195,00 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,282 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 166,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 533,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,67 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Dätwyler zuletzt 2,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at