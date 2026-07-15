Dätwyler Aktie

Dätwyler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770

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Dätwyler-Performance im Blick 15.07.2026 10:03:41

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Dätwyler-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 197,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,761 Dätwyler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 553,30 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 14.07.2026 auf 148,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,47 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Dätwyler eine Börsenbewertung in Höhe von 2,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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