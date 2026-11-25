DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Rentables DKSH-Investment?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DKSH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
DKSH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,65 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,340 DKSH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 76,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,88 Prozent gesteigert.
DKSH war somit zuletzt am Markt 5,06 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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