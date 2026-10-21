DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Frühe Investition
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit DKSH-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen DKSH-Anteile letztlich bei 57,15 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,498 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 1 294,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,48 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 4,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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