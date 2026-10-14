SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DKSH-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die DKSH-Aktie bei 54,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in DKSH-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,825 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 71,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,84 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at