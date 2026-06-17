SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DKSH eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die DKSH-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DKSH-Papiers betrug an diesem Tag 60,65 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,488 DKSH-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Papiere wären am 16.06.2026 1 030,50 CHF wert, da der Schlussstand 62,50 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 3,05 Prozent vermehrt.

Am Markt war DKSH jüngst 4,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at