SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen DKSH-Investment verlieren können.

Die DKSH-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 157,853 Anteilen. Die gehaltenen DKSH-Aktien wären am 30.12.2025 9 060,77 CHF wert, da der Schlussstand 57,40 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 9,39 Prozent.

Am Markt war DKSH jüngst 3,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at