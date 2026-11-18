DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Lukratives DKSH-Investment?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 18.11.2023 wurden DKSH-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 176,678 DKSH-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 780,92 CHF wert. Mit einer Performance von +37,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle DKSH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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