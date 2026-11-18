Am 18.11.2023 wurden DKSH-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 176,678 DKSH-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 780,92 CHF wert. Mit einer Performance von +37,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle DKSH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at