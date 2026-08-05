DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Lohnende DKSH-Investition?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 05.08.2021 wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,869 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 103,08 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 04.08.2026 auf 68,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,97 Prozent.
DKSH wurde am Markt mit 4,42 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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