SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DKSH-Aktie investiert, befänden sich nun 1,667 DKSH-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen DKSH-Anteile wären am 28.04.2026 98,17 CHF wert, da der Schlussstand 58,90 CHF betrug. Mit einer Performance von -1,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war DKSH zuletzt 3,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at