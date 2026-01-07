DKSH Aktie
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor einem Jahr verloren
Die DKSH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145,560 DKSH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 58,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 486,17 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 486,17 CHF, was einer negativen Performance von 15,14 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 3,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
