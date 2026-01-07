SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in DKSH-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die DKSH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 68,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145,560 DKSH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 58,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 486,17 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 486,17 CHF, was einer negativen Performance von 15,14 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at