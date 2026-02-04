DKSH Aktie

Langfristige Anlage 04.02.2026 10:04:58

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DKSH-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit DKSH-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,414 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Anteile wären am 03.02.2026 81,47 CHF wert, da der Schlussstand 57,60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 18,53 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

