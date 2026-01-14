SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DKSH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden DKSH-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DKSH-Papier bei 73,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,364 DKSH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 79,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 20,33 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 3,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at