DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Langfristige Investition
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,404 DKSH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 93,05 CHF wert. Damit wäre die Investition um 6,95 Prozent gesunken.
Der DKSH-Wert an der Börse wurde auf 4,29 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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