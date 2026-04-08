DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Langfristige Performance
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,85 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,392 DKSH-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 79,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,95 Prozent.
DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,78 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
|
10:03
|SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|Minority Shareholders of DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Reject Take-Over Offer by DKSH Holding Ltd. at Extraordinary General Meeting (EQS Group)
|
01.04.26
|SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
30.03.26
|SPI-Titel DKSH-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich DKSH-Anleger freuen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|DKSH’s 93rd Annual General Meeting 2026 (EQS Group)
|
27.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DKSH AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|62,50
|0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.