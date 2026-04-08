DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Langfristige Performance 08.04.2026 10:03:55

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DKSH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DKSH-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,85 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,392 DKSH-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 07.04.2026 79,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 56,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,95 Prozent.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,78 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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