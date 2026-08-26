DKSH Aktie

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WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

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Lohnende DKSH-Anlage? 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine DKSH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.08.2023 wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das DKSH-Papier bei 67,55 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 148,038 DKSH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 652,11 CHF, da sich der Wert einer DKSH-Aktie am 25.08.2026 auf 65,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,48 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von DKSH betrug jüngst 4,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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