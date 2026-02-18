DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|DKSH-Anlage
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet
Am 18.02.2021 wurde die DKSH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,985 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 430,66 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 17.02.2026 auf 64,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,69 Prozent gesunken.
Insgesamt war DKSH zuletzt 3,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AG
|
18.02.26
|SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI stärker (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
17.02.26
|DKSH Continues to Deliver Solid EBIT Growth in 2025 and Further Top- and Bottom-Line Growth Acceleration in H2 (EQS Group)
|
11.02.26
|SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein DKSH-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DKSH-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu DKSH AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|69,40
|-1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.