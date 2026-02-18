SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DKSH eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 18.02.2021 wurde die DKSH-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 68,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das DKSH-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,985 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 430,66 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 17.02.2026 auf 64,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,69 Prozent gesunken.

Insgesamt war DKSH zuletzt 3,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at