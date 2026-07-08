SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DKSH-Aktie an diesem Tag bei 69,40 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,409 DKSH-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 933,72 CHF, da sich der Wert eines DKSH-Anteils am 07.07.2026 auf 64,80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,63 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete DKSH eine Marktkapitalisierung von 4,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at