DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Langfristige Anlage
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,30 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,083 DKSH-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 56,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 856,71 CHF wert. Mit einer Performance von -14,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 3,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DKSH AGmehr Nachrichten
Analysen zu DKSH AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DKSH AG
|60,90
|0,83%