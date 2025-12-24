DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

Langfristige Anlage 24.12.2025 10:03:46

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DKSH von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in DKSH gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DKSH-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,30 CHF. Bei einem DKSH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,083 DKSH-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 56,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 856,71 CHF wert. Mit einer Performance von -14,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte DKSH einen Börsenwert von 3,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

DKSH AG 60,90 0,83% DKSH AG

