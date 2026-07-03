SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen DocMorris-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.07.2025 wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 489,203 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 551,75 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 02.07.2026 auf 9,10 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35,52 Prozent.

DocMorris wurde am Markt mit 446,55 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at