SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren gekostet

DocMorris-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 13,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,658 DocMorris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 43,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,63 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 56,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DocMorris eine Börsenbewertung in Höhe von 273,67 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at