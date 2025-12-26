DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

DocMorris-Investition im Blick 26.12.2025 10:03:34

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen DocMorris-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

DocMorris-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 13,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,658 DocMorris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 43,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,63 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 56,89 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DocMorris eine Börsenbewertung in Höhe von 273,67 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
11.11.25 DocMorris Sell UBS AG
17.10.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 5,95 -0,34%

