SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n DocMorris-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die DocMorris-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 27,54 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 36,311 DocMorris-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2023 auf 53,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 929,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,99 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 601,12 Mio. CHF. Das DocMorris-Papier wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

