SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in DocMorris-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DocMorris-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,931 Anteilen. Die gehaltenen DocMorris-Anteile wären am 22.01.2026 37,93 CHF wert, da der Schlussstand 6,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,07 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für DocMorris eine Börsenbewertung in Höhe von 280,23 Mio. CHF. Der DocMorris-Börsengang fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des DocMorris-Papiers wurde der Erstkurs mit 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at