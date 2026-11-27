DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Profitabler DocMorris-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die DocMorris-Aktie an diesem Tag 25,85 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 386,823 DocMorris-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,39 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 340,03 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 36,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 801,30 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der erste festgestellte Kurs des DocMorris-Papiers lag damals bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
10:03
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
20.11.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DocMorris-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|18,88
|5,12%
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