SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in DocMorris bedeutet

Vor Jahren in DocMorris eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 257,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,883 DocMorris-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2023 auf 49,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,08 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,79 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 575,88 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at