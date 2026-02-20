SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in DocMorris-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das DocMorris-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren DocMorris-Anteile an diesem Tag 25,06 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 39,898 DocMorris-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 214,85 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 19.02.2026 auf 5,39 CHF belief. Mit einer Performance von -78,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von DocMorris betrug jüngst 266,95 Mio. CHF. Die Erstnotiz des DocMorris-Papiers fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der DocMorris-Aktie wurde der Erstkurs mit 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at