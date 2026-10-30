DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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DocMorris-Anlage im Blick 30.10.2026 10:03:36

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,67 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 56,600 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 907,30 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 29.10.2026 auf 16,03 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9,27 Prozent gesunken.

Der Marktwert von DocMorris betrug jüngst 809,07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers belief sich damals auf 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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DocMorris AG (ex Zur Rose) 16,52 -5,38% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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