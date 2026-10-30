DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Anlage im Blick
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,67 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 56,600 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 907,30 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 29.10.2026 auf 16,03 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9,27 Prozent gesunken.
Der Marktwert von DocMorris betrug jüngst 809,07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers belief sich damals auf 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
30.10.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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27.10.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|DocMorris-Aktie steigt – Deutsche Bank hebt Kursziel an (dpa-AFX)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
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