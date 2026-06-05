DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Langfristige Anlage
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 7,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,904 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 7,33 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930,20 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,98 Prozent.
DocMorris war somit zuletzt am Markt 362,67 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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10:03
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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03.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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03.06.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
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01.06.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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29.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI in Grün (finanzen.at)
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29.05.26
|SPI aktuell: SPI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
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22.05.26
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|8,20
|0,43%