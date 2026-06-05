DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Langfristige Anlage 05.06.2026 10:03:53

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 7,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,904 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 7,33 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930,20 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,98 Prozent.

DocMorris war somit zuletzt am Markt 362,67 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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05.05.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
21.04.26 DocMorris Sell UBS AG
20.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
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DocMorris AG (ex Zur Rose) 8,20 0,43% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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