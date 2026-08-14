DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Performance unter der Lupe
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die DocMorris-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 180,22 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,487 DocMorris-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 13.08.2026 529,62 CHF wert, da der Schlussstand 9,55 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94,70 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 477,88 Mio. CHF. DocMorris-Anteile wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Anteils auf 151,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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14.08.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,29
|0,88%
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